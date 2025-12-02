امتدح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو حفل افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر، الذي احتضنه استاد البيت بمدينة الخور، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، ورؤساء اتحادات كرة القدم، وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وضيوف البطولة. وشمل الافتتاح عروضاً فنية مبهرة وفقرات موسيقية ملهمة، بمشاركة مميزة من الفنان السوري القدير رشيد عساف، والممثل البريطاني الشهير جيريمي آيرونز، إذ قال إنفانتينو:«ستجمع كأس العرب FIFA قطر 2025 شعوب العالم العربي تحت مظلتها، وستصنع ذكريات لا تنسى للاعبين والمدربين والمشجعين وأتطلع إلى الأداء الرائع للمنتخبات الـ16 المشاركة في الحدث الرياضي الذي يشكل قمة كروية عربية بامتياز».



وتابع: «بعد نجاح دولة قطر في تحقيق استضافة تاريخية لنسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة، والتي عززت السجل الحافل للدولة في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ومع اقتراب انطلاق كأس القارات للأندية خلال الشهر الجاري، تواصل دولة قطر الارتقاء بمعايير استضافة البطولات الكبرى، حيث تثبت في كل مرة الكفاءة المبهرة في التنظيم مع الشغف بالكرم وحسن الضيافة».



وتستضيف دولة قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في 6 استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم FIFA قطر 2022. ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.