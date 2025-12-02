تُوج المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، بجائزة «السفير الألماني لكرة القدم» (German Football Ambassador) عن فئة أفضل مدرب لعام 2025، تقديراً لنجاحه وتأثيره البارز خارج ألمانيا.
ويأتي هذا التكريم ليضع يايسله ضمن قائمة نخبة من المدربين الألمان العالميين الذين حصدوا الجائزة المرموقة في السنوات الماضية. وسبق أن فاز بهذه الجائزة المدرب يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، في 2019، كما حصدها المدرب المخضرم رالف رانجنيك في 2024.
ونجح يايسله، الذي يُعد من المدربين الشباب الواعدين، في قيادة الأهلي بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.
وتُمنح الجائزة للمدربين واللاعبين الألمان الذين يساهمون في تعزيز الصورة الإيجابية لألمانيا في العالم عبر كرة القدم.
The German coach Matthias Jaissle, the head coach of Al Ahli Saudi Club, was awarded the "German Football Ambassador" award in the category of Best Coach for 2025, in recognition of his success and significant impact outside Germany.
This honor places Jaissle among a select group of global German coaches who have received this prestigious award in previous years. The award was previously won by coach Jürgen Klopp, the former head coach of Liverpool, in 2019, and veteran coach Ralf Rangnick in 2024.
Jaissle, considered one of the promising young coaches, successfully led Al Ahli to win the AFC Champions League and the Saudi Super Cup.
The award is given to German coaches and players who contribute to enhancing Germany's positive image in the world through football.