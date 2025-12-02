تُوج المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، بجائزة «السفير الألماني لكرة القدم» (German Football Ambassador) عن فئة أفضل مدرب لعام 2025، تقديراً لنجاحه وتأثيره البارز خارج ألمانيا.



ويأتي هذا التكريم ليضع يايسله ضمن قائمة نخبة من المدربين الألمان العالميين الذين حصدوا الجائزة المرموقة في السنوات الماضية. وسبق أن فاز بهذه الجائزة المدرب يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، في 2019، كما حصدها المدرب المخضرم رالف رانجنيك في 2024.



ونجح يايسله، الذي يُعد من المدربين الشباب الواعدين، في قيادة الأهلي بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.



وتُمنح الجائزة للمدربين واللاعبين الألمان الذين يساهمون في تعزيز الصورة الإيجابية لألمانيا في العالم عبر كرة القدم.