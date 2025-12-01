اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو 2026.



وانضمت المنتخبات السبعة المتصدرة في المجموعات لتشارك في النهائيات مع ممثلي آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 التي أقيمت في قطر، وهي: السعودية، كوريا الشمالية، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، طاجيكستان، الإمارات، أوزبكستان.



وقد تأهلت منتخبات: الصين، واليمن، وفيتنام، والهند، وأستراليا، وتايلند، وميانمار. وشهدت التصفيات مفاجآت كبيرة بخروج منتخبات إيران، والعراق، والكويت، حيث عجزت عن تجاوز دور المجموعات والتأهل للنهائيات. ويشار إلى أنه من المقرر أن تُجرى مراسم سحب القرعة يوم 12 فبراير 2026.



وتأهلت الصين بعدما تصدرت المجموعة الأولى بفوز كبير على بنغلاديش 4-0، كما كان اليمن مثالياً بالمثل في المجموعة الثانية، ليحجز مقعده في النهائيات بفوز مثير ضد لاوس 4-2، وقدمت فيتنام أفضل عروضها أمام ماليزيا، وفازت على منافسها الجنوب شرق آسيوي 4-0، لتتصدر المجموعة الثالثة بـ5 انتصارات. في المقابل نجحت الهند في العودة لتفاجئ إيران 2-1، ليصعد الفريق الجنوب آسيوي إلى صدارة الترتيب وفقاً لمعادلة المواجهات المباشرة بعد أن أنهى كلا الفريقين التصفيات برصيد 7 نقاط.



من جهتها اضطرت أستراليا لمواجهة رد فعل قوي من العراق لتضمن صدارة المجموعة الخامسة، حيث انتهت المباراة بالتعادل 3-3، لتنهي أستراليا التصفيات برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن العراق، كما تصدرت تايلند المجموعة السادسة في منافسة محتدمة، متقدمة على تركمانستان، والكويت، بعد أن أنهى الثلاثة المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهم. وضمنت ميانمار العودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 بعد تعادل مثير 2-2 مع سورية، ليجمع الفريق النقطة العاشرة ويضمن بطاقة التأهل للنهائيات.