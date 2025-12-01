يسعى مدرب فريق التعاون شاموسكا لاستغلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، إذ يقيم الفريق الكروي معسكرا في العاصمة القطرية الدوحة بدءا من اليوم (الإثنين) وحتى (الجمعة) 12 ديسمبر الجاري، وسيخوض الفريق خلال المعسكر «الخليجي» مباريات ودية.



وستكون مواجهة فريق التعاون عقب فترة التوقف الحالية أمام فريق الهلال يوم (الجمعة) 19 ديسمبر الجاري، الساعة 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يعتبر اللقاء ذات أهمية كبيرة لفريق التعاون أمام نظيره الهلال، من أجل المنافسة على لقب الدوري، فالفريق التعاوني يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، خلف الفريق الهلالي «الوصيف» برصيد 23 نقطة.