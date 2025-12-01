اعتمد مدرب فريق الخليج لكرة القدم اليوناني جورجيوس دونيس البرنامج الإعدادي للفريق خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس العرب في قطر.



وبحسب البرنامج يحصل اللاعبون على إجازة تمتد من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، قبل انطلاق المعسكر الخارجي في مدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام بني ياس يوم 12 ديسمبر والشارقة يوم 15 ديسمبر.



ويحصل اللاعبون على راحة يوم 16 ديسمبر، على أن تستأنف التدريبات في اليوم الذي يليه، استعدادًا لمواجهة الخلود ضمن الجولة العاشرة من الدوري.



ويحتل الخليج حاليًا المركز السادس برصيد 14 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر.