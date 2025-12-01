تُفتتح مساء اليوم (الإثنين) بطولة كأس العرب 2025 والمقامة حالياً في قطر بمواجهتين، إذ يلتقي تونس بمنتخب سورية (4:00 عصراً)، ويواجه قطر منتخب فلسطين (7:30مساء)، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى في البطولة.

في المواجهة الأولى، يدخل منتخب تونس لقاءه أمام المنتخب السوري بحثاً عن الفوز والنقاط الثلاث، لا سيما بعد أن حقق المنتخب التونسي تطورًا هائلًا تحت قيادة المدرب سامي طرابلسي، فمنذ أن تم تعيينه مدربًا للمنتخب الأول في فبراير الماضي حقق 6 انتصارات في 6 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 ليحسم بطاقة التأهل، ودون أن تتلقى شباك فريقه أي هدف، كما نجح بالتعادل أخيرًا مع البرازيل في مباراة ودية. ورغم أنه يغيب العديد من النجوم البارزين عن صفوف المنتخب في كأس العرب خصوصًا الناشطين في بطولات أوروبا، إلّا أن الثقة تبقى مرتفعة بنسور قرطاج للتفوق على إنجازهم في النسخة الماضية.

فيما يطمح المنتخب السوري للخروج بنتيجة إيجابية للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمجموعة، لا سيما بعد أن أظهر المنتخب السوري تطورًا لافتًا منذ تولّي خوسيه لانا القيادة الفنية في منتصف عام 2024، حيث افتتح مشواره في التصفيات بفوز مريح على جنوب السودان بنتيجة 2-0، مُعزّزًا سلسلة نتائجه الإيجابية في عام لم يخسر خلاله سوى مباراة واحدة. ورغم احتمال غياب عدد من محترفيه في أوروبا، فإن الفريق لا يزال يزخر بالمواهب، وفي مقدمتهم الهدّاف عمر خربين والجناح الحيوي محمد الصلخدي.

وفي اللقاء الآخر لذات المجموعة، يدخل منتخب قطر لقاءه أمام المنتخب الفلسطيني بحثاً عن بداية قوية، بعد أن بدأ في استعادة قوته مع المدرب لوبيتيجي الذي نجح في أن يقودهم إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب، والأولى عبر التصفيات، وذلك بعد تصدر المجموعة الأولى في المرحلة الرابعة من التصفيات بعد الفوز على الإمارات في المباراة الحاسمة 2-1. ومع امتلاك عاملي الأرض والجمهور، يسعى العنابي لتحقيق إنجازٍ جديد، فيما يتطلع المنتخب الفلسطيني لظهور قوي في البطولة، التي وصل إليها بعد أن تجاوز المنتخب الليبي في التصفيات التمهيدية التي جرت في الدوحة، ويدخل المنتخب الفلسطيني البطولة بطموح تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في الظهور السادس في البطولة، معولًا على مستويات مميزة قدمها في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 رغم عدم التأهل.