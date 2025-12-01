اختُتمت أمس دورة إعداد حكام كأس العرب FIFA قطر 2025، التي أقيمت على مدار خمسة أيام تحت إشراف بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا، وهاني طالب بلان نائب الرئيس، وماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم وبمشاركة 54 حكماً (14 حكماً رئيسياً، و28 حكماً مساعداً، و12 حكم فيديو مساعداً).



وتم خلال الدورة التركيز على الجوانب الفنية والبدنية للحكام، إلى جانب مناقشة أبرز الحالات التحكيمية، وتطبيقات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتدريب على القرار الجديد الذي سيتم تطبيقه في البطولة وهو إبعاد اللاعب المصاب لمدة دقيقتين للعلاج باستثناء حارس المرمى، والحالات التي يتحصل فيها اللاعب المنافس في اللعبة على بطاقة صفراء أو حمراء.



وأكد كولينا في كلمته للحكام على أهمية جاهزية الحكام لمباريات البطولة، مشيداً بالتنظيم القطري المتميز والحرص الكبير على إعداد كوادر تحكيمية على أعلى مستوى.



من جانبه، عبر هاني بلان عن اعتزازه باستضافة الدورة، مؤكداً أن التحكيم سيكون أحد عناصر النجاح في كأس العرب، بفضل التعاون الوثيق مع الفيفا والجهود المبذولة في تطوير الحكام.



كما أثنى ماسيمو بوساكا على الجدية والانضباط خلال الورش النظرية والتطبيقية، معتبراً الدورة محطة مهمة لتوحيد القرارات التحكيمية خلال منافسات البطولة.