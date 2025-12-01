ريال مدريد يكتفي بتعادل مُحبط مع جيرونا في «الليغا»

واصل ريال مدريد نزيف النقاط في الدوري الإسباني «لا ليغا»، بتعادل مُحبط مع مضيفه جيرونا بهدف لمثله، مساء أمس (الأحد)، في الجولة الـ14 من البطولة.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي للفريق الملكي في الليغا، ليهدر ستّ نقاط من أصل تسع، ويتنازل عن صدارة الترتيب لغريمه التقليدي برشلونة.

تسديدة مغربية تُهدي جيرونا التقدم

تقدّم جيرونا في الدقيقة 45 عبر الدولي المغربي عزالدين أوناحي، الذي أطلق تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى لحارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

مبابي يعيد مدريد إلى المباراة

وأدرك الفرنسي كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة 67، بعد تنفيذ ناجح لركلة جزاء وضعها على يمين حارس جيرونا.

ترتيب الفريقين

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، فيما وصل جيرونا إلى 12 نقطة في المركز الـ18.