استعرضت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025، آخر المستجدات التنظيمية حول الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ11 التي تنطلق غدا، بمواجهة الافتتاح الرسمي التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض ونظيره الفلسطيني على استاد البيت، وتسبقها المباراة الأولى التي تجمع بين منتخبي تونس وسورية على استاد أحمد بن علي، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى.



وأكدت اللجنة المحلية المنظمة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن كأس العرب قطر 2025 ستحظى باهتمام جماهيري كبير بعدما تم بيع 700699 تذكرة، في حين بلغ عدد التذاكر التي بيعت للمشجعين من خارج دولة قطر 210209 تذاكر، وتصدر المشجعون من قطر والأردن والسعودية مبيعات تذاكر المباريات في دور المجموعات.



ونوهت اللجنة بالاهتمام الإعلامي الواسع بالبطولة، بعدما تم تسجيل 3861 طلبا للحصول على التصاريح الإعلامية لتغطية منافساتها، منها 2085 طلبا من خارج قطر، على أن تستخدم 15 قناة تلفزيونية عربية وعالمية الاستوديوهات التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة في الدوحة، فيما حصلت العديد من القنوات على حقوق بث المباريات، وسيكون «مترو الدوحة» مجانيا لجميع حاملي التذاكر في أيام المباريات، لتعزيز تجربة المشجعين وسط تقارب المسافات في دولة قطر، إذ يمكن الوصول لجميع الاستادات الستة التي تستضيف مباريات البطولة بكل سهولة من خلال شبكة وسائل النقل العام بما فيها مترو الدوحة وخدمة الترام والحافلات.



وأكد الرئيس التنفيذي للّجنة المحلية المنظمة لبطولات كرة القدم جاسم الجاسم أن البطولة ستكون انطلاقتها الحقيقية في النسخة الحالية بعد أن كانت النسخة الماضية تجريبية وتسبق كأس العالم 2022، مشددا على الأهمية الكبرى لتجربة الجماهير من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والأنشطة الثقافية والترفيهية في الملاعب وخارجها.



بدورها، قالت المدير التنفيذي للاتصال والإعلام في اللجنة المحلية المنظمة فاطمة النعيمي إن النسخة الجديدة من البطولة تعد من الأحداث الكروية المهمة في المنطقة، التي تستقطب اهتماما كبيرا من الجماهير العربية.



وأضافت: نتوقع أن تسجل النسخة الحالية نجاحا كبيرا على غرار النسخة السابقة، وهناك مواكبة إعلامية كبيرة للحدث، وستكون القنوات التلفزيونية موجودة في الحي الثقافي كتارا للبث من الدوحة وتغطية البطولة.



وقال مدير بطولات الفئات السنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روبيرتو غراسي إن البطولة مهمة، وتعد فرصة لالتقاء المشجعين من جميع أنحاء المنطقة العربية، ونتعامل بشكل وثيق مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم أفضل نسخة ممكنة، ونحاول أن نقدم ابتكارات وأنشطة جديدة تسهم في رفع مستوى البطولة في ظل استضافتها في قطر للمرة الثانية تواليا.



وأشار غراسي إلى أنه ووفق المقترح الذي قدمه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيير لويجي كولينا، ستُطَبَّق تجربة جديدة تتعلق بإبعاد اللاعب المصاب لمدة دقيقتين، بحيث يلعب فريقه بـ10 لاعبين خلال تلك الفترة الزمنية، على أن تُزَوَّد المنتخبات بجميع التفاصيل، إذ تعد البطولة فرصة لتطبيق ابتكارات جديدة تسهم في تطوير كرة القدم.