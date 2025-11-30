أكد الاستشاري النفسي المهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد الغامدي لـ«عكاظ»، أن فريق الاتحاد دخل مواجهة الشباب في دور الـ 8 ضمن تصفيات كأس الملك، أمس السبت 29 نوفمبر 2025، بثبات واضح واستقرار نفسي كبير انعكس على أداء اللاعبين منذ الدقائق الأولى، موضحاً أن الروح العالية داخل المجموعة لعبت دوراً حاسماً في تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور القادم، إذ إن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بثقة وهدوء رغم استقبالهم هدفاً مبكراً من الشباب، لكن الرغبة الكبيرة في العودة كانت واضحة لدى الجميع، الأمر الذي جعل ردة الفعل قوية وسريعة.



وأشار إلى أن لغة التفاهم بين لاعبي الاتحاد كانت في أعلى مستوياتها، فالانسجام ظهر جلياً في جميع مسارات اللعب، سواء في المناطق الدفاعية التي نظمت الارتداد بشكل مميز، أو في وسط الميدان الذي قدّم عملاً تكتيكياً متوازناً، أو في الخط الأمامي الذي استطاع قراءة دفاعات الشباب واستغلال الثغرات بالشكل الأمثل، وهذا التفاهم لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تدريبات متواصلة وخطط فنية واضحة انعكست في أرض الملعب.



وأضاف د.الغامدي أن الاتحاد عرف كيف يستغل المساحات التي ظهرت خلف خط وسط الشباب، خصوصاً عند التحولات السريعة، فالفريق كثّف محاولاته الهجومية، ونجح في فرض إيقاع اللعب الذي أراده، كما أن الرغبة التهديفية كانت حاضرة بقوة، وأن اللاعبين تعاملوا مع كل فرصة ببراعة وتركيز.



وعن الظهور المميز للنجم كريم بنزيما في هذه المواجهة يواصل د.الغامدي:



اللاعب أثبت مجدداً قيمته الفنية العالية بتسجيله هاتريك رائع، إلى جانب تحركاته الذكية وسعيه المستمر لخلق الفرص وتهديد المرمى، كما أن بنزيما قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وأظهر شخصية المهاجم القائد الذي يرفع أداء من حوله، كما أشاد بتألق اللاعب دومبيا الذي افتتح التسجيل الاتحادي بهدف عالمي من مسافة بعيدة، وهذا الهدف كان نقطة التحوّل الذهبية في عودة الفريق للمباراة، وأعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط وتحقيق التفوق.



وفي ختام حديثه أكد د.الغامدي على أن الجمهور الاتحادي لعب دوراً محورياً في الانتصار، إذ لم يتوقف عن المساندة والهتاف منذ انطلاق المباراة، رغم صدمة الهدف الأول للشباب، كما أن الحضور الجماهيري الكثيف كان عنصر دعم رئيسياً عزز ثقة اللاعبين وأشعل حماسهم طوال دقائق اللقاء، وأن هذا الجمهور يثبت مرة بعد أخرى أنه الرقم الصعب في كل مواجهة يخوضها الفريق.