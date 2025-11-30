مانشستر يونايتد يتخطى كريستال بالاس في «البريميرليغ»

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأحد) على ملعب «سيلهَرست بارك»، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

انتفاضة يونايتد في الشوط الثاني

وعاد مانشستر يونايتد بقوة في الشوط الثاني، حيث سجل غوشوا زيركزي هدف التعادل في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليقلب الفريق النتيجة ويعود لطريق الانتصارات بعد خسارته أمام إيفرتون في الجولة السابقة.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، صعد مانشستر يونايتد 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، متقدماً بنقطة على كريستال بالاس الذي تراجع إلى المركز السابع.