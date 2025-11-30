سحق فريق الهلال ضيفه الفتح بـ4 أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المملكة أرينا بالرياض ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز أهداف الهلال الأربعة كل من: مالكوم (د: 21)، روبن نيفيز (د: 23)، حسان تمبكتي (د: 35)، ليوناردو (د: 49)، فيما جاء هدف الفتح عن طريق مهاجمه ماتياس فارغاس (د: 90+2).

شهد اللقاء بداية قوية لفريق الهلال، وسط تراجع لاعبي الفتح الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة. وتمكن الهلال من فك الحصار الدفاعي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ تمكن البرازيلي مالكوم من تسديد كرة أرضية قوية على يسار الحارس باتشيكو لتسكن الشباك (د: 21)، ومن ثم أرسل روبن نيفيز قذيفة أخرى على يمين الحارس هدفاً ثانياً للهلال (د: 23)، ومن ركلة زاوية نفذها نيفيز حوَّل حسان تمبكتي الكرة بقدمه لداخل الشباك هدفاً ثالثاً للهلال (د: 35).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه الهجومي واستطاع إحراز الهدف الرابع عن طريق البديل ماركوس ليوناردو الذي استغل عرضية ثيو هيرنانديز ليحولها للشباك (د: 49)، وحاول فريق الفتح العودة للقاء، إذ أجرى المدرب غوميز 3 تبديلات دفعة واحدة، ووقفت العارضة لكرة فارغاس، فيما أشرك إنزاغي عدداً من البدلاء وأراح بعض اللاعبين الأساسيين في الربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وتمكن ماتياس فارغاس من إحراز هدف الفتح الوحيد في الوقت بدل الضائع بعد تسديدة أرضية على يسار الحارس ياسين بونو (د: 90+2)، ليعلن بعدها الحكم دوناتس رومساس نهاية اللقاء بفوز الهلال بـ4 أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال لدور نصف نهائي أغلى الكؤوس، فيما غادر الفتح البطولة.