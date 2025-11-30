بعد أربع سنوات من الانتظار والخذلان، عاد فلامينغو البرازيلي ليكتب فصلاً جديداً من مجده القاري، ويقتنص لقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بالميراس بهدف دون رد، في مباراة نهائية مثيرة على ملعب مونيمونتال بالعاصمة البيروفية ليما.

هدف دانيلو في الدقيقة 67، الذي ارتطمت كرته بالقائم قبل أن تستقر في الشباك، لم يكن مجرد هدف عابر، بل رسالة انتقام قوية من الفريق الذي خسر أمام بالميراس في نسخة 2021. ومع هذا التتويج، يصبح فلامينغو أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً باللقب برصيد أربعة ألقاب، معادلاً الأندية الأرجنتينية بعدد الألقاب الإجمالي، ومؤكداً أن تاريخ الكرة البرازيلية لا يُكتب إلا بأسماء الأبطال.

وعموماً أصبح هذا اللقب هو رقم 25 للأندية البرازيلية، ليتساوى مع الأندية الأرجنتينية في عدد الألقاب.

