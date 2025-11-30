عزف الاتحاد واحداً من أجمل فنونه الكروية لهذا الموسم، وأبدع نجومه على المستطيل الأخضر لملعب الأمير عبدالله الفيصل، وتألق كريم بنزيما بـ«هاتريك» ليقلب الاتحاد تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب لفوز برباعية جميلة، ليتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



تقدم الشباب بهدف معشوق الجماهير الاتحادية عبدالرزاق حمدالله الذي قدم درساً رائعاً في الوفاء، إذ رفض الاحتفال احتراماً لزملاء الأمس، ولم يتأخر الاتحاد كثيراً إذ أطلق محمد دومبيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس مارسيلو غروهي عن التصدي لها، وضاعف كريم بنزيما النتيجة بعد تسديدة أرضية مرت من بين يدي غروهي لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للاتحاد، ليهيمن «العميد» على الملعب بالطول والعرض، ورسم نجومه العديد من اللوحات الفنية التي كان ينقصها هز الشباك، فيما اكتفى لاعبو الشباب بالمشاهدة، وحاول كاراسكو العائد من الإصابة أن يُعيد فريقه وتمكن من صناعة هدف شبابي ولكن تقنية الفيديو كانت بالمرصاد، ليعود كريم بنزيما ويطلق تسديدته الثانية لتسكن الشباك هدفاً ثالثاً للاتحاد، واختتم بنزيما مسلسل الأهداف بتسجيله ثالث أهدافه (هاتريك) والرابع للاتحاد بعد استقباله الرائع لتمرير ماريو ميتاي ومن ثم سددها بنزيما قوية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.