تترقب الجماهير الرياضية عند تمام الثالثة من عصر اليوم (الأحد) قرعة دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تأهلت فرق الخلود والأهلي والهلال وحامل اللقب الاتحاد، على حساب الخليج والقادسية والفتح والشباب، في دور ربع النهائي الذي اختُتم أمس (السبت).



وجاء تأهل الفرق الأربعة عن جدارة واستحقاق، إذ شهد دور الثمانية تسجيل 23 هدفاً في 4 مباريات فقط، وامتدت مباراة واحدة لركلات الترجيح انتصر فيها الأهلي على القادسية بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 3/ 3، فيما انتصر الخلود على ضيفه الخليج بنتيجة 4/ 3، وتجاوز الاتحاد ضيفه الشباب بنتيجة 4/ 1، وبالنتيجة ذاتها انتصر الهلال على ضيفه الفتح.



وفي كل الأحوال سيشهد دور نصف النهائي «ديربي» أو «كلاسيكو» لوجود 3 من الفرق الكبيرة اثنان منها من مدينة واحدة (جدة) بوجود الاتحاد وجاره الأهلي، كما يوجد الهلال أكثر الفرق إحرازاً للقب، ورغم وجود فريق الخلود للمرة الأولى في نصف النهائي إلا أنه لن يكون صيداً سهلاً لمنافسيه لا سيما إنْ أقيم اللقاء على أرضه وبين جماهيره، فلمن تبتسم القرعة؟ وهل سيكون هناك «ديربي» أم «كلاسيكو»؟