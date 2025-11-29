عناوين:



* بن هابورغ نحن قادمون من العدم لمنافسة الكبار



* هتان باهبري: الفوز هديتي لمحبي الخلود وأسرتي



نجح فريق الخلود في كتابة التاريخ من خلال الوصول لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك للموسم الحالي، حينما نجح في تحقيق انتصار ثمين ومستحق على فريق الخليج بنتيجة 3/4، سجل أهداف الخلود أنريكي، ومزياني، وهتان باهبري، وباكلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن دور ربع النهائي في البطولة الغالية.



واستطاع فريق الخلود بقيادة المدرب الانجليزي ديس باكينغهام أن يتوج الظهور الفني الرائع في الموسم الحالي، من خلال الفوز على فريق الخليج، والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك، والعودة للانتصارات من خلال البطولة المحلية الغالية، ويتطلع فريق الخلود لتحقيق إنجاز تاريخي بمواصلة المشوار نحو الوصول للنهائي والمنافسة على حصد اللقب الغالي.



من جانبه كتب مالك نادي الخلود بن هاربورغ رسالة عبر منصة اكس:«لكم هذي الرسالة وأنا ممتلئ بالمشاعر، ‏في عام 2017 كان الخلود ينافس في دوري المناطق، وانتصار الليلة على الخليج في دور نصف النهائي بكأس الملك، لم يأتِ بين يوم وليلة، ولم يكن بسببي أنا، حدث هذا لأن مجموعة من اللاعبين والجهاز الفني أعطوا كل ما لديهم، وآمنوا بأنفسهم، و‏نحن نقف اليوم على أكتاف وإنجازات رؤساء سابقين مثل محمد الخليفة والعديد ممن لا يسعني ذكرهم، وغياب أسمائهم لا يعني غياب فضلهم، فبفضل الله ثم بفضلهم جميعًا بُني هذا الصرح العظيم، ‏انظروا إلى نتيجة مواجهة الخليج.. 4 لاعبين مختلفين يسجلون، وسعوديون يبدعون في التسجيل وصناعة الأهداف، لسنا فريق نجوم، وليس لدينا لاعبين باهظين، ولسنا ناديًا من الكبار، نحن قادمون من العدم،‏ لكننا ننتصر بالنظام والقلب،‏ شكرًا لجماهيرنا لوقوفكم معنا في كل خطوة، والقادم أفضل بإذن الله».



من جهته أبدى المدرب ديس باكينغهام، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، مؤكدًا أن مباراة الخليج ستظل خالدة في التاريخ، موضحاً أن فريقه لعب أول 35 دقيقة بشكل رائع، والمواجهة كانت حاسمة ونجح لاعبو فريقه بتحقيق الفوز على الخليج والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك، وستبقى هذه المباراة في التاريخ.



من جهة أخرى أهدى النجم هتان باهبري الانتصار الذي حققه على فريق الخليج بنتيجة 3/4 والتأهل لدور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك في الموسم الحالي، لجماهير الخلود التي تستحق الفرح والسعادة بالفوز والوصول لدور الأربعة في بطولة كأس الملك.



وأكد باهبري أنه وزملاءه اللاعبين تعاهدوا على الظهور بالمستوى الفني المميز، والعودة للانتصارات بعد الخسائر الأخيرة في دوري روشن من خلال مواجهة الخليج في دور الثمانية في بطولة كأس الملك، والتي كانت طريق العودة للانتصارات والوصول لدور الأربعة في البطولة المحلية الغالية.



وأضاف قائلاً: «الحمد لله والشكر لله على المستوى الفني الذي ظهرنا به في مباراة الخليج، وهز شباك الخصم والمساهمة مع زملائي في الفوز والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك».



وبارك باهبري لإدارة نادي الخلود والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ومحبي النادي، ولأسرته، وكل من يقف معه ويسانده خلال مشواره الكروي، وقال: بمشيئة الله نواصل التألق والإبداع وتحقيق المزيد من الانتصارات في الموسم الحالي.



يذكر أن فريق الخلود يحتل حالياً المركز الحادي عشرفي دوري روشن السعودي للمحترفين، وتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك الموسم الحالي.



