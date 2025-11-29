رصد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد نقاط الضعف في المنتخب العماني خلال متابعته لمباراته أمام الصومال الماضية، في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إذ سيواجه المنتخب السعودي نظيره العماني (الثلاثاء) القادم، الساعة 8:00 مساء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر، ويهدف المدرب رينارد لاستغلال نقاط الضعف ورسم النهج الفني المناسب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



وكانت بعثة «الأخضر» وصلت اليوم (السبت) لمقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وسيلتحق لاعبو فريقي الهلال والاتحاد بمعسكر الأخضر صباح غد (الأحد)، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس الملك في الموسم الحالي.



وتضم قائمة منتخبنا الوطني (23) لاعباً هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.



يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، عمان، وجزر القمر.