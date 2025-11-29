في ليلة كان يُفترض أن تكتب فصولاً جديدة من الإثارة الكروية، تحوّلت مواجهة ريال أوكورو وبلومينغ في كأس بوليفيا إلى ساحة صدام لا يشبه الملاعب في شيء. دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تنفجر شرارة التوتر إلى فوضى شاملة، واشتباكات عنيفة، وهرج ومرج استدعى تدخل نحو 20 شرطياً مدجّجين بالغاز المسيل للدموع لوقف انفلات غير مسبوق.

ما بدأ بمشادة بسيطة بين سيباستيان زيبالوس ولاعبي بلومينغ سرعان ما تصاعد إلى عراك جماعي، انتهى بإصابة مدرب أوكورو بكسر في الكتف ونقله إلى المستشفى… في مشهد صادم أعاد إلى الأذهان أسوأ لحظات العنف في الملاعب.

أصدر الحكم بعد المباراة 17 بطاقة حمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية من الفريقين، مع توقع عقوبات إضافية لاحقاً.

انتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن بلومينغ تأهل لنصف النهائي لفوزه 2-1 ذهاباً.