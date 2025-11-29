ينتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول صباح اليوم (السبت) في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.
وسيلتحق لاعبو فريقي الهلال والاتحاد بمعسكر الأخضر صباح غدٍ (الأحد)، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويفتتح الأخضر مساء اليوم (السبت) تدريباته بحصة تُقام عند السادسة مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (23) لاعباً، هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، عمان، وجزر القمر.
The players of the national first team are gathering this morning (Saturday) at their residence in the Qatari capital, Doha, in preparation for participating in the Arab Cup, which is scheduled to take place from December 1 to 18.
The players from Al-Hilal and Al-Ittihad teams will join the Green's camp tomorrow morning (Sunday), after finishing their participation with their clubs in the quarter-finals of the King Abdulaziz Cup.
The Green will kick off its training this evening (Saturday) with a session held at 6 PM, which will be closed to the media.
The squad for the camp includes (23) players, namely: Nawaf Al-Aqidi, Abdulrahman Al-Sanbi, Raghed Najjar, Nawaf Bushal, Mohammed Suleiman, Jihad Dhakri, Hassan Al-Tambakti, Abdulilah Al-Amri, Walid Al-Ahmad, Ali Majrashi, Mohammed Abu Al-Shamat, Ayman Yahya, Nasser Al-Dosari, Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kanno, Murad Al-Hosawi, Musab Al-Juwair, Salem Al-Dosari, Abdulrahman Al-Aboud, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Hamdan, Saleh Al-Shehri, and Firas Al-Buraikan.
It is worth mentioning that the national team is in Group B of the FIFA Arab Cup Qatar 2025, alongside the teams of Morocco, Oman, and Comoros.