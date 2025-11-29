ينتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول صباح اليوم (السبت) في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.



وسيلتحق لاعبو فريقي الهلال والاتحاد بمعسكر الأخضر صباح غدٍ (الأحد)، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويفتتح الأخضر مساء اليوم (السبت) تدريباته بحصة تُقام عند السادسة مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.



وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (23) لاعباً، هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، عمان، وجزر القمر.