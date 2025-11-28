كشفت منصة Transfermarkt—أكبر قاعدة بيانات في صناعة كرة القدم التابعة لمجموعة Axel Springer الألمانية— قائمتها السنوية لمبيعات قمصان اللاعبين في عام 2025، وجاء كريستيانو رونالدو في المركز السابع عالميًا بـ 925 ألف قميص مُباع، في استمرار واضح لقيمته التجارية التي تتجاوز الحدود التقليدية للملعب.



تقرير Transfermarkt أوضح أن رونالدو يظل اللاعب الوحيد خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي يظهر داخل نطاق Top 7، وهو مؤشر يُبرز حجم الطلب العالمي على قميص النصر، ويعكس كيف تحوّل وجوده في الرياض إلى أصل تجاري فعّال يقود المبيعات ويرفع القيمة السوقية للنادي.



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المنصة أنّ نادي النصر حقق واحدة من أبرز القفزات هذا العام بعدما بلغ إجمالي مبيعات قمصانه 1.28 مليون نسخة، ليحلّ في المركز العاشر عالميًا بين أكبر الأندية مبيعًا للقمصان في 2025، متقدّمًا على عشرات الأندية الأوروبية العريقة.



وتشير منهجية Transfermarkt إلى أن هذه القوائم تُقرأ كدليل على قوة العلامة التجارية والانتشار الدولي، وهو ما يجعل رونالدو، بقدرته المستمرة على توليد الطلب، نقطة ارتكاز رئيسية في صعود النصر إلى الخريطة العالمية، وتعزيز حضوره التجاري في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية



قائمة مبيعات قمصان اللاعبين:



1- لامين يامال – 1.3M



2- ليونيل ميسي – 1.2M



3- ليفاندوفسكي – 1.1M



4- كيليان مبابي – 1.0M



5- فينيسيوس جونيور – 992K



6- دي أراسكايتا – 975K



7- كريستيانو رونالدو – 925K



8- برونو فرنانديز – 878K



9- هاري كين – 867K



10- رودريغو – 798K