يواجه الهولندي آرني سلوت خطر الإقالة من منصبه في ليفربول، مع تزايد الترشيحات حول إمكانية عودة يورغن كلوب لإنقاذ الفريق في ظل سلسلة النتائج السلبية.

وكان يورغن كلوب قد غادر ليفربول قبل نحو 17 شهراً، بعد أن سلم زمام الأمور إلى المدرب الهولندي آرني سلوت. وخلال فترة قيادته للنادي، التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2019، ثم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز لم يتول أي منصب تدريبي.

احتمال عودة كلوب

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، قد يلجأ ليفربول إلى طلب عودة يورغن كلوب في حال إقالة سلوت، حيث يظل اسم المدرب الألماني الخيار المفضل لدى جماهير الريدز، ومرشحاً قوياً إذا فقد مسؤولو النادي صبرهم تجاه الوضع الحالي.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تواصل إدارة ليفربول مع كلوب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس كرة القدم العالمية في «ريد بول»، فمن المرجح أن يُطلب منه تولي المهمة حتى نهاية الموسم فقط.

خطة طويلة الأمد

وأشارت إلى أن ملاك النادي يضعون لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في أعينهم باعتباره هدفاً طويل الأمد.

ويعاني ليفربول من تراجع واضح، بعدما تلقى 9 هزائم في آخر 12 مباراة في مختلف البطولات، رغم إنفاق ما يقارب نصف مليار يورو على تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.