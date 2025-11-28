وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقوبتين على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بسبب السلوك العنصري لبعض مشجعيه، خلال مواجهة آرسنال في بطولة دوري أبطال أرووبا، الشهر الماضي.
وفرض «يويفا» غرامة قدرها 30 ألف يورو ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة لحرمان مشجعيه من حضور مباراة واحدة خارج أرض الفريق مع إيقاف التنفيذ، بسبب السلوك «العنصري والتمييزي» لعدد من جماهيره، خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة الفريق الإسباني ضد آرسنال برباعية نظيفة.
غرامة مالية ضد آرسنال
كما وقع الاتحاد الأرووبي لكرة القدم غرامة مالية قدرها عشرة آلاف يورو ضد نادي آرسنال، بعد قيام بعض مشجعيه بإلقاء أشياء خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «الإمارات» معقل النادي الإنجليزي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، متقدماً بـ3 نقاط عن كل من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وريال مدريد.
The European Football Association (UEFA) has imposed two penalties on the Spanish club Atlético Madrid due to the racist behavior of some of its fans during the match against Arsenal in the UEFA Champions League last month.
UEFA has fined Atlético Madrid €30,000, in addition to banning its fans from attending one away match with a suspended sentence, due to the "racist and discriminatory" behavior of some of its supporters during the match, which ended with the Spanish team losing to Arsenal 4-0.
Financial Penalty Against Arsenal
UEFA has also imposed a financial penalty of €10,000 against Arsenal after some of its fans threw objects during the match held at the Emirates Stadium, the home ground of the English club.
Arsenal currently tops the UEFA Champions League standings with 15 points, leading by 3 points over Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter Milan, and Real Madrid.