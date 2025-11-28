وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقوبتين على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بسبب السلوك العنصري لبعض مشجعيه، خلال مواجهة آرسنال في بطولة دوري أبطال أرووبا، الشهر الماضي.

وفرض «يويفا» غرامة قدرها 30 ألف يورو ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة لحرمان مشجعيه من حضور مباراة واحدة خارج أرض الفريق مع إيقاف التنفيذ، بسبب السلوك «العنصري والتمييزي» لعدد من جماهيره، خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة الفريق الإسباني ضد آرسنال برباعية نظيفة.

غرامة مالية ضد آرسنال

كما وقع الاتحاد الأرووبي لكرة القدم غرامة مالية قدرها عشرة آلاف يورو ضد نادي آرسنال، بعد قيام بعض مشجعيه بإلقاء أشياء خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «الإمارات» معقل النادي الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، متقدماً بـ3 نقاط عن كل من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وريال مدريد.