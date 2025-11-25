أشعلت خسارة قطبي جدة الاتحاد والأهلي من فريقي الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، نيران الغضب لدى جماهير العميد والراقي التي كانت تمني النفس في تحقيق الفريقين للانتصار وحصد النقاط الثلاث، إذ خسر الاتحاد من الدحيل القطري 4/2 في الدوحة، وهزم الأهلي من الشارقة الإماراتي 1/0.



وصبت جماهير الاتحاد والأهلي جام غضبها على مدربي الفريقين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وماتياس يايسله اللذين يتحملان الخسارتين اللتين تلقاهما العميد من الدحيل القطري، والراقي من الشارقة الإماراتي، وطالبت الجماهير بمحاسبة المدربين على الأخطاء الفنية التي ساهمت في تعرض قطبي جدة للخسارة، إذ تعتبر هزيمة الاتحاد من الدحيل القطري الثالثة بعد أن تلقى خسارتين الأولى من الوحدة الاماراتي 1/2، والثانية من شباب أهلي دبي الإماراتي 1/0، في حين تلقى الأهلي أول خسارة له من فريق الشارقة الإماراتي 1/0، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة للفريق الأهلاوي منذ البطولة الآسيوية التي حصدها الموسم الماضي.



وتمنّت الجماهير الاتحادية والأهلاوية بأن لا تؤثر الخسارتان من الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي «آسيويا» على المواجهتين الحاسمتين للفريقين، فالاتحاد سيواجه فريق الشباب، (السبت) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والأهلي سيلاقي فريق القادسية، (الجمعة) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في كأس الملك للموسم الحالي، وضرورة معالجة الأخطاء من قبل المدربين سيرجيو كونسيساو، وماتياس يايسله، وتجهيز الفريقين فنيّاً ونفسيّاً للمباراتين من أجل تحقيق الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الغالية.







