أشعلت خسارة قطبي جدة الاتحاد والأهلي من فريقي الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، نيران الغضب لدى جماهير العميد والراقي التي كانت تمني النفس في تحقيق الفريقين للانتصار وحصد النقاط الثلاث، إذ خسر الاتحاد من الدحيل القطري 4/2 في الدوحة، وهزم الأهلي من الشارقة الإماراتي 1/0.
وصبت جماهير الاتحاد والأهلي جام غضبها على مدربي الفريقين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وماتياس يايسله اللذين يتحملان الخسارتين اللتين تلقاهما العميد من الدحيل القطري، والراقي من الشارقة الإماراتي، وطالبت الجماهير بمحاسبة المدربين على الأخطاء الفنية التي ساهمت في تعرض قطبي جدة للخسارة، إذ تعتبر هزيمة الاتحاد من الدحيل القطري الثالثة بعد أن تلقى خسارتين الأولى من الوحدة الاماراتي 1/2، والثانية من شباب أهلي دبي الإماراتي 1/0، في حين تلقى الأهلي أول خسارة له من فريق الشارقة الإماراتي 1/0، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة للفريق الأهلاوي منذ البطولة الآسيوية التي حصدها الموسم الماضي.
وتمنّت الجماهير الاتحادية والأهلاوية بأن لا تؤثر الخسارتان من الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي «آسيويا» على المواجهتين الحاسمتين للفريقين، فالاتحاد سيواجه فريق الشباب، (السبت) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والأهلي سيلاقي فريق القادسية، (الجمعة) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في كأس الملك للموسم الحالي، وضرورة معالجة الأخطاء من قبل المدربين سيرجيو كونسيساو، وماتياس يايسله، وتجهيز الفريقين فنيّاً ونفسيّاً للمباراتين من أجل تحقيق الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الغالية.
The losses of Jeddah's two giants, Al-Ittihad and Al-Ahli, to Qatar's Al-Duhail and the UAE's Sharjah in the fifth round of the AFC Champions League for elite clubs ignited the flames of anger among the fans of both teams, who had hoped for victories and the collection of three points. Al-Ittihad lost to Al-Duhail 4-2 in Doha, while Al-Ahli was defeated by Sharjah 1-0.
The fans of Al-Ittihad and Al-Ahli directed their anger towards the two teams' coaches, Portuguese Sergio Conceição and Matthias Jaissle, who bear responsibility for the losses suffered by Al-Ittihad against Al-Duhail and Al-Ahli against Sharjah. The fans demanded accountability for the coaching mistakes that contributed to the defeats of Jeddah's giants, as Al-Ittihad's loss to Al-Duhail marked their third defeat after previously losing to UAE's Al-Wahda 2-1 and UAE's Shabab Al-Ahli 1-0. Meanwhile, Al-Ahli faced their first loss against Sharjah 1-0, ending their unbeaten streak since last season's Asian championship.
The fans of both Al-Ittihad and Al-Ahli hoped that the losses to Al-Duhail and Sharjah would not affect the two teams' crucial upcoming matches. Al-Ittihad will face Al-Shabab next Saturday at 8:30 PM at Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Jeddah, while Al-Ahli will meet Al-Qadisiyah next Friday at 8:30 PM at the same stadium, in the quarter-finals of the King's Cup for the current season. They emphasized the need for coaches Sergio Conceição and Matthias Jaissle to address the mistakes and prepare both teams technically and psychologically for the matches to achieve victory and qualify for the semi-finals of this prestigious tournament.