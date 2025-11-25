يواجه النجم الأهلاوي إنزو ميلوت خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام ضمك يوم الجمعة 19 ديسمبر القادم، الساعة 4:45 عصراً، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ10 في دوري روشن السعودي للمحترفين.



إذ ستكون مواجهة فريق الأهلي عقب لقاء ضمك أمام فريق الفتح، يوم الجمعة 26 ديسمبر القادم، الساعة 4:05 عصراً، في الجولة الـ11 من دوري روشن.



ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع، برصيد 19 نقطة عقب تحقيق الانتصار في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، في بطولة الدوري.