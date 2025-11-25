يواجه النجم الأهلاوي إنزو ميلوت خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام ضمك يوم الجمعة 19 ديسمبر القادم، الساعة 4:45 عصراً، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ10 في دوري روشن السعودي للمحترفين.
إذ ستكون مواجهة فريق الأهلي عقب لقاء ضمك أمام فريق الفتح، يوم الجمعة 26 ديسمبر القادم، الساعة 4:05 عصراً، في الجولة الـ11 من دوري روشن.
ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع، برصيد 19 نقطة عقب تحقيق الانتصار في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، في بطولة الدوري.
The Al-Ahli star Enzo Milot faces the risk of suspension if he receives a fourth yellow card in his team's match against Damak on Friday, December 19, at 4:45 PM, at Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium in Abha, as part of the 10th round of the Roshan Saudi Professional League.
The Al-Ahli team's match will follow the Damak game against Al-Fateh on Friday, December 26, at 4:05 PM, in the 11th round of the Roshan League.
Al-Ahli currently occupies the fourth position, with 19 points after achieving victory in 5 matches and drawing in 4 matches in the league.