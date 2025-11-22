أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، استدعاء ثلاثة من أبرز لاعبي دوري روشن السعودي للمشاركة في بطولة كأس العرب، بعد تألقهم اللافت خلال منافسات الموسم الجاري.



وتصدر القائمة نجم الشباب عبدالرزاق حمدالله، ليعود لقيادة هجوم «أسود الأطلس» بخبرته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.



كما شهدت القائمة انضمام قائد الفتح مروان سعدان، الذي برز في مركز قلب الدفاع بأدواره الدفاعية الدقيقة وقيادته الخط الخلفي، ما جعله خياراً ثابتاً للجهاز الفني.



وفي خط الوسط، تم استدعاء كابتن التعاون أشرف المهديوي، الذي قدّم واحداً من أفضل مواسمه في الدوري السعودي، بفضل انضباطه التكتيكي وفاعليته في بناء الهجمة وافتكاك الكرة.



وتعكس هذه الاختيارات حضوراً قوياً للاعبين المغاربة المحترفين في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتؤكد اعتماد المنتخب على العناصر التي أثبتت جاهزيتها في واحد من أقوى الدوريات العربية.