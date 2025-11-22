قدّم النجم الأهلاوي فرانك كيسيه واحدة من أبرز مبارياته الموسم الحالي، خلال مواجهة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، بعد ظهوره بثبات كبير في وسط الميدان وأسهم مباشرة في صناعة الفارق.

وتمكّن كيسيه من تسجيل هدف مهم عزز به تفوّق فريقه، إلى جانب حضوره المؤثر في كل جوانب اللعب، إذ لمس الكرة 24 مرة، ونجح في 10 من أصل 13 تمريرة، ما يعكس دقته في التمرير وقدرته على التحكم في رتم المباراة.

وأظهر اللاعب الإيفواري قوة بدنية وفنية واضحة، حيث نجح في مراوغة واحدة من محاولة واحدة، إضافة إلى تدخل ناجح 1/1، ونجح أيضًا في كسب صراعين بدنيين بنسبة نجاح كاملة (2/2).

ولم يقتصر دوره على الجوانب الهجومية، بل أسهم دفاعيًا باستعادة الكرة 3 مرات، ليحصل في نهاية اللقاء على تقييم 7.8 كأفضل لاعبي المباراة.

الأداء الجديد يؤكد القيمة الكبيرة لكيسيه في توليفة الأهلي، ودوره المحوري في ترسيخ توازن الفريق بين الشقين الهجومي والدفاعي.