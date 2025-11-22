نجح الهلال في تحقيق انتصار صعب على ضيفه الفتح بعد أن قلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب المملكة أرينا بالرياض، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.



وتقدم الفتح بهدف عن طريق مراد باتنا (من ركلة جزاء 9)، ورد الهلال بهدفين عن طريق كل من: داروين نونيز (د: 26)، وروبن نيفيز (من ركلة جزاء 88).



وشهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، وتمكن الفتح من التقدم بعد أن تحصل على ركلة جزاء سددها مراد باتنا بنجاح (د: 9)، وتمكن الهلال من العودة للقاء بعد أن استغل نونيز تمريرة كاليدو كوليبالي ليسجل نونيز الهدف الأول والتعادل للهلال (د: 26).



وفي الشوط الثاني تحصل لاعب الهلال ناصر الدوسري على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ79؛ لكن ورغم النقص إلا أن الهلال استطاع أن يتفوق بهدف أحرزه البرتغالي روبن نيفيز من علامة الجزاء (د: 88).



وهذا الانتصار السادس على التوالي للهلال ليصل للنقطة 23، فيما تعد الخسارة السادسة للفتح في الموسم من 9 جولات، وتجمد رصيده عند 5 نقاط فقط.