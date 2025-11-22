أضاف فريق النجمة النقطة الأولى إلى رصيده في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تعادله مع مستضيفه ضمك 0-0، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين.



وتعد هذه المواجهة هي أول مباراة لا يسجل فيها ضمك ولا يستقبل الأهداف، إذ سجل هدفاً واحداً فقط في كل مباراة من مبارياته الـ8 الأولى، وتعادل 1-1 في 4 مباريات أمام الحزم والشباب والفتح والرياض، بينما استقبل أكثر من هدف في المباريات الأربع الأخرى فخرج خاسراً.



وأصبح رصيد ضمك 5 نقاط بعد إضافة التعادل الخامس بلا أهداف، ويتفوق على الأخدود بـ 4 نقاط (مع تبقي مواجهة للأخدود غداً أمام الشباب). ويتفوق أيضاً على النجمة صاحب النقطة الواحدة.



وتجنب النجمة المصير الأسوأ الذي تعرض له الأنصار موسم 2011-2012، حين خسر 17 مباراة على التوالي ابتداء من مطلع الدوري، قبل تعادله 1-1 مع الاتفاق.



وتوقفت الخسائر المتتالية للنجمة عند المباريات الـ8 الأولى، بعدما نجح في الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى، في غياب فيكتور براغا، وحل مكانه في الذود عن الشباك الحارس البديل وليد العنزي.