استعاد فريق الاتفاق عافيته وعاد بقوة إلى درب الانتصارات بعد فوزه المثير على ضيفه الفيحاء بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي احتضنها ملعبه مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.



أحرز أهداف الاتفاق الثلاثة كل من: موسى ديمبيلي (هدفين 10، 57)، فينالدوم (د: 27)، فيما أحرز هدفي الفيحاء كل من: عمار الخيبري (د: 65)، ياسين بنزية (د: 82).



دخل الاتفاق المباراة بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في حصد النقاط بعد فترة تراجع، ليترجم سيطرته المبكرة بتقدّم سريع عبر موسى ديمبيلي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة (10)، قبل أن يضيف الهولندي فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة (27) بعد سلسلة من الهجمات المنظمة.



وواصل الاتفاق تفوقه في الشوط الثاني، ليعود ديمبيلي ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (57)، ورفض فريق الفيحاء الاستسلام وأطلق شرارة العودة بتقليص الفارق عبر عمار الخيبري في الدقيقة (65)، ما أعاد الحيوية للمباراة وأشعل إيقاعها من جديد. وواصل الضيوف ضغطهم حتى تمكّن ياسين بنزية من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (82)، ليجعل الدقائق الأخيرة أكثر توتراً على أصحاب الأرض.



ورغم ضغط الفيحاء المتأخر، نجح الاتفاق في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققاً انتصاراً ثميناً رفع به رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 11 نقطة.