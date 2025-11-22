اضطر مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، السويدي ألكسندر إيزاك، إلى إنفاق نحو 35 ألف يورو لشراء كلب حراسة بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن الكلب من نوع «دوبرمان» المُدرَّب تدريباً عالياً، سيحمي اللاعب خارج الملعب، في ظل محاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد بعد انضمامه إلى ليفربول في الصيف الماضي، قادماً من نيوكاسل يونايتد.

تهديدات بعد فشل التأهل إلى المونديال

وتابعت أن إيزاك وزميله في المنتخب السويدي، مهاجم آرسنال فيكتور جيوكيريس، تلقيا تهديدات بالقتل بعد أن احتل المنتخب السويدي المركز الأخير في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.

شعور بالأمان من خلال كلب الحراسة

وأوضحت أن مهاجم ليفربول يرغب في الشعور بالأمان خارج الملعب، وشراء كلب حراسة أصبح جزءاً أساسياً من سعيه لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها، قالت الشركة التي زوّدت اللاعب بالكلب: «لا شيء أكثر وفاءً من كلب حراسة»، مشيرة إلى أن هذا التوجه أصبح شائعاً بين لاعبي كرة القدم.