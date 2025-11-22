تُوّج الصيني تشاو شينتونغ مساء البارحة (الجمعة) بلقب بطولة موسم الرياض للسنوكر 2025، بعد فوزه في النهائي على الأسترالي نيل روبرتسون بنتيجة 5–2، في مباراة حافلة بالإثارة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي.



وتسلّم تشاو الكأس الذهبية من الأستاذ أحمد عرفة، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وسط احتفاء واسع من الجماهير التي تابعت واحدة من أقوى نسخ البطولة على الإطلاق.



وجاء تتويج تشاو بعد أداء متصاعد حسم خلاله الأشواط الحاسمة بأرقام كبيرة، من بينها 131 و134 و74 نقطة، ليحقق إنجازًا بارزًا في مسيرته ويصعد منصة التتويج في موسمٍ شهد مشاركة نخبة من أبرز لاعبي السنوكر حول العالم.



ووصل تشاو إلى النهائي بعد انتصاره في الدور نصف النهائي على البريطاني جَد ترامب بنتيجة 4–3 في مواجهة ممتدة اتسمت بالقوة والندية، فيما جاء تأهل روبرتسون عقب فوزه على الإيرلندي الشمالي مارك ألين بنتيجة 4–1، قبل أن يخسر النهائي أمام التفوق الصيني.



وشهدت نسخة هذا العام متابعة عالمية واسعة، خصوصًا مع استمرار ابتكار "الكرة الذهبية" التي تتيح إضافة 20 نقطة وتحقيق الرقم التاريخي 167 نقطة، إلى جانب الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار، ما جعل البطولة محط اهتمام كبير من جماهير اللعبة حول العالم.



وتعزز بطولة موسم الرياض للسنوكر مكانة موسم الرياض كوجهة رياضية وترفيهية دولية تستقطب أبرز الأحداث العالمية، وتقدم تجربة غنية تمزج بين الاحترافية والتشويق في أجواء عالية المستوى.