أكد مستشار نادي سانتوس البرازيلي مارسيو كالفيس عدم وجود مفاوضات بين إدارة النادي ونجم الفريق نيمار دا سيلفا لتجديد عقده الذي ينتهي في ديسمبر القادم.

وقال كالفيس في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي مع نيمار لتجديد عقده، ربما الشهر القادم، علينا انتظار نهاية الدوري أولاً، لكنني أعتقد أنه سيبقى في سانتوس العام القادم».

هل يعود نيمار إلى أوروبا؟

وأضاف: «رغبة نيمار في العودة إلى أوروبا لتعزيز فرص مشاركته في كأس العالم؟ لا نعرف شيئاً عن هذا الأمر».

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نيمار يطمح للعودة إلى أوروبا لتعزيز فرصه في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

اهتمام أندية إنجليزية بضم نيمار

ووفقاً لخبير الانتقالات فابريزو رومانو، تواصلت عدة أندية من الدوري الإنجليزي مع ممثلي نيمار للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي في صفقة انتقال حر.

وانضم نيمار إلى سانتوس في يناير الماضي بعقد مدته 6 أشهر بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي، قبل أن يمدد عقده مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر.