أصدرت Sport.Link بياناً إعلامياً حول قضية انتقال اللاعب فراس البريكان من نادي الفتح إلى النادي الأهلي، وذلك بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي أيّد سلامة إجراءات الانتقال ورفض الشكوى المقدمة من نادي الفتح. وجاء البيان لتوضيح الموقف القانوني وردّ الجدل الذي رافق الصفقة، تزامناً مع نشر اللاعب فراس البريكان تعقيبه عبر منصة X.



وجاء نص البيان كما يلي:



«تلقياً للقرار النهائي الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي قضى بتأييد قرار لجنة الاحتراف ورفض الشكوى المقدمة من نادي الفتح المتضمنة اعتراضهم على إجراءات انتقال اللاعب فراس البريكان، وتأكيداً لصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات التي تمت في كامل مراحل إبرام العقد في انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي. ونؤكد ثقتنا الكبيرة في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات القضائية الرياضية لما تتمتع به من استقلالية ومهنية عالية، وبعد صدور هذا الحكم من قبل أعلى سلطة قضائية رياضية ترسيخاً لمبدأ استقرار العقود وحماية المراكز القانونية، ويعزز القاعدة القانونية الراسخة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، كما يرسخ مبدأً حاكماً يسهم في ضمانة العقود ومضمونيتها من أي تعددات أو تفسيرات لا تتوافق مع ما اتفق عليه بمبدأ العلاقة.



ويعكس ذلك التزام منظومة كرة القدم السعودية بالقيمية باحترام المبادئ الأساسية الثابتة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واحترام العقود المبرمة والمعتمدة لدى اللجان المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يضمن سلامة الإجراءات والعدالة والشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.



وانطلاقاً من تقدير الجهود المبذولة، نتقدم بجزيل الشكر إلى فريق الدفاع القانوني بقيادة المحامي عبدالله السليمان، الذي قدم عملاً احترافياً وجهوداً كبيرة في متابعة القضية.



ونود التأكيد على أننا فخورون بالعمل الذي قمنا به مع الكابتن فراس البريكان خلال مسيرته الاحترافية، بداية من انتقاله إلى نادي الفتح، ثم تجديد عقده، وصولاً إلى انتقاله للنادي الأهلي، حيث نعتز بهذه المحطات ودورها المهم في مسيرته. ونتطلع إلى مزيد من العمل والإنجازات المشتركة معه بإذن الله، ونؤكد أن قرار انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي كان قراراً مدروساً ومبنياً، كونه أول لاعب سعودي يتم بند الشرط (Clause Buyout) ويفعله بالشكل الصحيح. وقد ثبت لدينا أنه أحد أفضل القرارات على مختلف الأصعدة. ونؤكد أن وجود مثل هذه البنود التعاقدية يعد خطوة متقدمة تواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الاحترافية وقوة وفاعلية منظومة العمل الرياضي بما يعزز العدالة والشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.



ومع صدور قرار مركز التحكيم الرياضي، فإننا نتطلع في التركيز على مسيرة اللاعب المهنية واستحقاقاته داخل الملعب بما يخدم المنتخب السعودي وأنديته.



أخيراً، نؤكد بأننا نعمل دائماً ضمن الأطر التنظيمية ووفقاً لما تقرره اللوائح دون أي تجاوز، ونؤكد على حرصنا التام على حماية حقوق جميع اللاعبين. وأننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحهم والدفاع عنها».



وفي أول تعليق له بعد صدور القرار، نشر اللاعب فراس البريكان تعقيباً عبر حسابه في منصة X قال فيه:



«﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾. أتوجه بالشكر لفريق الدفاع بقيادة المحامي عبدالله السليمان على ما قدموه من جهود كبيرة. كما أنني ولله الحمد لم أشعر بأي ضغط خلال سير القضية بفضل دعم عائلتي وثقتي باحترافية إدارة أعمالي، وكنت على يقين بأن إجراءات الانتقال تمت بشكل سليم ومتوافق مع الأنظمة.



كما أؤكد أن قراري بالانتقال إلى النادي الأهلي كان ولا يزال القرار الأفضل في مسيرتي الكروية، وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم المتواصل، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنهم».