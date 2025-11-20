أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين رسمياً أن مباراة كأس السوبر الفرنسي لعام 2026 ستُقام في الكويت، في استمرار لنقل الحدث خارج فرنسا منذ 2009.



وستجري المواجهة يوم الخميس 8 يناير 2026 بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم. المباراة ستجمع باريس سان جيرمان (بطل الدوري والكأس)، بوصيف الدوري مارسيليا في قمة مرتقبة بين الغريمين. ويأتي اختيار الكويت ضمن توجه الرابطة لتوسيع انتشار البطولة عالمياً، بعد إقامة النسخة السابقة في قطر حيث فاز سان جيرمان على موناكو 1-0. ويُعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الفرنسي.