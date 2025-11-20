تُسحب اليوم (الخميس) في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمدينة زيورخ السويسرية، قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بمشاركة 6 منتخبات من 5 قارات، إذ سيكون نظام البطولة كالتالي؛ يوجد منتخبان في المستوى الأول وفقاً لتصنيف الـ«فيفا»، فيما تخوض 4 منتخبات على الأقل تصنيفات مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان لملاقاة منتخبَي التصنيف الأعلى في النهائي.



ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً، إذ يوفر الملحق العالمي مقعدين إضافيين فقط.



يُذكر أن المحلق العالمي، يقام بين 6 منتخبات؛ منتخب من قارة أفريقيا، ومنتخب من قارة آسيا، ومنتخبان من قارة أمريكا الشمالية، ومنتخب من قارة أمريكا الجنوبية، ومنتخب من قارة أوقيانوسيا، وستُقام جولتا مباريات الملحق لتحديد المراكز النهائية المؤهلة لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2026.