حجزت خمسة منتخبات أوروبية، مساء أمس (الثلاثاء)، مقاعدها في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليرتفع عدد المتأهلين إلى 39 منتخباً من أصل 48.

التعادل يكفي إسبانيا للتأهل

تأهل منتخب إسبانيا بعد تعادله مع نظيره التركي بهدفين لمثلهما في إشبيلية، ليختتم مشواره في التصفيات الأوروبية دون أي هزيمة.

وتصدر «الماتادور» المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تركيا التي احتلت المركز الثاني وتتجه إلى الملحق القاري المؤهل للمونديال.

بلجيكا تكتسح ليختنشتاين

صعدت بلجيكا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز ساحق على ليختنشتاين في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

وحققت بلجيكا خمسة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات دون أي خسارة، لتتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن ويلز صاحبة المركز الثاني، بينما أنهت ليختنشتاين التصفيات بلا أي نقطة.

أسكتلندا بعد غياب 27 عاماً

ضمنت أسكتلندا التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1998، بعد فوز مثير على الدانمارك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أسكتلندا تصدرت المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الدانمارك التي ستخوض الملحق بعد فقدان الصدارة.

سويسرا تصعد رغم التعادل

حسمت سويسرا بطاقة التأهل إلى كأس العالم رغم تعادلها مع كوسوفو بهدف لمثله.

وتربعت سويسرا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة دون أن تتعرض لأي هزيمة، فيما احتلت كوسوفو المركز الثاني برصيد 11 نقطة وتتجه إلى الملحق بحثاً عن أول مشاركة في تاريخها.

النمسا تعود بعد غياب طويل

اكتفى منتخب النمسا بالتعادل مع البوسنة بهدف لمثله، لكنه ضمن التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998.

وأنهت النمسا التصفيات في صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، بينما يخوض منتخب البوسنة، الذي حلّ ثانياً برصيد 17 نقطة، الملحق القاري.