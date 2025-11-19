دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، دائرة اهتمام عدة أندية إنجليزية، تمهيداً لاحتمالية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ويعاني نيمار من الغياب عن صفوف منتخب البرازيل قبل نحو سبعة أشهر من مونديال 2026، لكن مدرب «السيليساو» كارلو أنشيلوتي ترك الباب مفتوحاً لعودته في حال تحسن مستواه خلال الفترة القادمة.

أندية البريميرليغ

وبحسب خبير الانتقالات فابريزو رومانو، تواصلت عدة أندية من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) مع ممثلي اللاعب للاستفسار حول احتمالية التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي في صفقة انتقال حر.

وأضاف رومانو أن الوضع الحالي لا يشهد مفاوضات جادة، لكن من المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في ديسمبر القادم.

حلم المونديال

كانت تقارير صحفية قد سابقة أكدت أن نيمار يطمح للعودة إلى أوروبا لتعزيز فرصه في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وانضم نيمار إلى سانتوس في يناير الماضي بعقد مدته ستة أشهر بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي، قبل أن يتم تمديد عقده مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر.