تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً (مونديال الناشئين) المقام في قطر، بعد تفوقه على مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس (الثلاثاء).

شوط مثير

افتتح أشبال الأطلس التسجيل في الدقيقة 29 عبر رأسية متقنة من زياد باها، لكن المنتخب المالي أدرك التعادل في الدقيقة 45+6 بعد ركلة جزاء تصدى لها حارس المغرب شعيب بلعروش، تابعها اللاعب بومبا بتسديدة في الشباك.

واستمرت الإثارة في الشوط الأول، إذ وضع إسماعيل العود المغرب في المقدمة مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45+11.

العود يواصل التألق

وفي الشوط الثاني، واصل إسماعيل العود تألقه بإضافة الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 63، قبل أن يقلص بومبا الفارق بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب مالي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

المغرب يضرب موعداً نارياً مع البرازيل

وضرب أشبال الأطلس موعداً نارياً مع البرازيل في ربع نهائي مونديال الناشئين، حيث سيواجهون منتخب السامبا يوم الجمعة القادم في مباراة منتظرة ومثيرة.

نسخة تاريخية

وتُعد هذه النسخة من كأس العالم تحت 17 عاماً الأولى التي تضم 48 منتخباً، مع إقامة 104 مباريات على مدار البطولة.

وتُقام جميع المباريات في 8 ملاعب بمجمع المسابقات في «أسباير زون» في قطر، فيما يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة.