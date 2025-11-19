أكد البرازيلي أنتوني، لاعب ريال بيتيس الإسباني، أنه رفض الانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان أنتوني قد قضى ستة أشهر معاراً في صفوف ريال بيتيس الموسم الماضي من مانشستر يونايتد، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى النادي الإسباني في الميركاتو الصيفي الأخير مقابل 22 مليون يورو.

مكالمة مفاجئة من كومباني

وقال أنتوني في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «حاول بايرن ميونخ التعاقد معي في آخر 24 ساعة من سوق الانتقالات، اتصل بي مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني شخصياً».

أنتوني يرفض خيانة بيتيس

وأضاف الجناح البرازيلي: «تحدثنا وأخبرني أنه معجب بأسلوب لعبي، لكنني وعدت إدارة ريال بيتيس ولن أخونهم، هذا النادي يعني لي السعادة».

وشارك أنتوني في 11 مباراة بقميص ريال بيتيس في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.