انتقلت ملكية العلامة التجارية لأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، إلى عائلة مواطنه نجم سانتوس نيمار دا سيلفا. وبحسب صحيفة «UOL» البرازيلية، فإن الشركة التي يديرها والد نيمار جونيور حصلت رسمياً على علامة «بيليه» التجارية، في خطوة تهدف إلى إحياء الإرث التجاري لملك كرة القدم.

18 مليون دولار قيمة الصفقة التاريخية

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات سارت بسلاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العلامة التجارية لم تُستخدم بشكل كافٍ منذ وفاة بيليه في 29 ديسمبر 2022، إذ تمت الصفقة مقابل نحو 18 مليون دولار، وهو رقم يعكس القيمة الثقافية والتجارية الهائلة لإرث بيليه.

وأشارت إلى أن الشركة المملوكة لعائلة نيمار ستملك حقوق استخدام اسم بيليه وصوره وأرشيفه التاريخي وجميع الفرص التجارية المرتبطة بأعظم أيقونة رياضية في تاريخ البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة نيمار تتطلع إلى إدارة العلامة التجارية بشكل أكثر نشاطاً وفتح الباب أمام تراخيص جديدة ومنتجات رسمية وتعاون دولي ومشاريع إعلامية متعددة من شأنها تكريم وتوسيع إرث بطل كأس العالم ثلاث مرات.

موعد الإعلان

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم (الأربعاء) 19 نوفمبر، وهو تاريخ يصادف الذكرى السنوية للهدف الأسطوري رقم 1000 الذي أحرزه بيليه.

إضافة إلى ذلك، قامت العائلة بتجديد كامل لمقصورة كبار الشخصيات التي كان يتردد عليها بيليه في ملعب «فيلا بيلميرو» معقل نادي سانتوس، التي أصبحت الآن ملتقىً منتظماً لأفراد عائلته، وشملت التجديدات مقاعد جديدة وألواحاً زجاجية وتكييفاً، في لفتة تعكس التزامها بالحفاظ على الإرث العاطفي والتجاري لملك كرة القدم.