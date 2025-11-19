انتزع منتخب تونس تعادلاً ثميناً أمام نظيره البرازيلي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «بيار موروي» في مدينة ليل الفرنسية.

افتتح المنتخب التونسي التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة متقنة من علي العابدي داخل منطقة الجزاء، استقبلها حازم المستوري قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.

وأدرك إستيفاو التعادل لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها على يسار حارس تونس أيمن دحمان.

باكيتا يحرم «السيليساو» من الفوز

وفي الشوط الثاني، أهدر لوكاس باكيتا فرصة منح البرازيل التقدم بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 75، إذ علت تسديدته العارضة وسط فرحة كبيرة للجماهير التونسية.

وكان منتخب تونس قد خاض وديتين سابقتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ تعادل في الأولى 1-1 أمام موريتانيا، وفاز في الثانية 3-2 على الأردن.