بعد سرقة منزلها.. اللاعبة الحسناء أليشا ليمان تتوجه للصوص بطلب غريب

تعرض منزل اللاعبة السويسرية أليشا ليمان، نجمة فريق كومو الإيطالي لكرة القدم النسائي، لسرقة مفاجئة أثناء غيابها، في الحادث الثاني من نوعه خلال 13 شهراً فقط، مما أثار صدمة واسعة بين معجبيها وأوساط الرياضة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت ليمان، التي يُلقبها الإعلام ب«أجمل لاعبة كرة قدم في العالم»، عن تفاصيل الواقعة عبر فيديو نشرته على "إنستغرام" أمام 16.2 مليون متابع، يظهر فيه غرفتها نصف مدمرة: خزانات مفتوحة، ملابس مبعثرة على الأرض والسرير، وأدراج مقلوبة رأساً على عقب.

وكتبت اللاعبة السويسرية (26 عاماً) تعليقا ساخراً على الفيديو قائلة: «في المرة القادمة التي تقتحمون فيها منزلي، رجاءً نظفوه قبل خروجكم، لأنني أعاني من وسواس النظافة»، مضيفة إيموجي الوجه الذائب والوجه الباكي للتعبير عن مزيج من الغضب والفكاهة السوداء.

وحدثت السرقة في منزل ليمان الفاخر قرب بحيرة كومو، حيث تعيش منذ انضمامها إلى الفريق في صيف 2025 بعد فوزها بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولم تكن اللاعبة في المنزل وقت الحادث، إذ كانت مشغولة بتدريبات الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، رغم صعوباتها في الحصول على وقت لعب هذا الموسم.

الشرطة تحقق

ولم يتم الكشف بعد عن قيمة المسروقات، لكن الشرطة الإيطالية بدأت التحقيق في القضية، وسط مخاوف أمنية متزايدة بسبب موجة السرقات التي تستهدف اللاعبين المحترفين، حيث أصبحت ليمان وجهاً إعلامياً بارزا، مع وجود أكثر من 16 مليون متابع على "إنستغرام".

وتذكّر هذه الواقعة بسرقة سابقة تعرضت لها ليمان في تورينو أكتوبر 2024، حيث سرق لصوص ساعات فاخرة ومجوهرات بقيمة 500 ألف يورو أثناء غيابها مع شريكها السابق، لاعب يوفنتوس البرازيلي دوغلاس لويز.

أزمة أمنية

وتأتي السرقة الجديدة في سياق أزمة أمنية أوسع تضرب الرياضيين الأثرياء في أوروبا، حيث تعرض لاعبون مثل أليساندرو باستوني من إنتر ميلان وريهيم ستيرلينغ من تشيلسي لسرقات مشابهة مؤخراً.