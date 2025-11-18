تغلب منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عامًا على منتخب قطر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء)، في ختام الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي شارك فيها الأخضر على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.
وجاء هدف «الأخضر» عن طريق اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 90 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، سعود هارون، محمد الدوسري، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، عبدالملك العييري، فارس الغامدي، راكان الغامدي، عبدالكريم دارسي، ماجد عبدالله، عبدالله رديف.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة «الأولى» ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.
Our national team, the Saudi U-23, defeated the Qatar national team with a score of 1-0 in the match that took place this evening (Tuesday) as part of the friendly international tournament in the UAE. The Green participated in this tournament as part of its preparation program for the 2026 AFC U-23 Asian Cup, which will be hosted by the Green in the cities of Riyadh and Jeddah.
The goal for "the Green" was scored by player Thamer Al-Khaibari in the 90th minute of the match.
The Italian coach Luigi Di Biagio entered the match with a lineup consisting of: Hamad Yusuf as goalkeeper, Saud Haroon, Mohammed Al-Dosari, Ahmed Al-Jlaydan, Mohammed Abdulrahman, Abdulmalik Al-Aiyri, Fares Al-Ghamdi, Rakan Al-Ghamdi, Abdulkarim Darsi, Majed Abdullah, and Abdullah Radeef.
It is worth mentioning that the U-23 national team is in "Group A" of the 2026 AFC U-23 Asian Cup in the Kingdom, which is set to kick off next January, alongside teams from Vietnam, Jordan, and Kyrgyzstan.