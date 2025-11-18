تغلب منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عامًا على منتخب قطر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء)، في ختام الدورة الدولية الودية بالإمارات، والتي شارك فيها الأخضر على هامش برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.



وجاء هدف «الأخضر» عن طريق اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 90 من مجريات المباراة.



ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، سعود هارون، محمد الدوسري، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، عبدالملك العييري، فارس الغامدي، راكان الغامدي، عبدالكريم دارسي، ماجد عبدالله، عبدالله رديف.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة «الأولى» ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.