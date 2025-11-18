تقرر انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأول في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وسيتم إعلان قائمة «الأخضر» من قبل المدرب هيرفي رينارد للمعسكر القادم، استعداداً لخوض مباريات بطولة كأس العرب فيفا في قطر 2025.



وبتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال التي ستقام (الأربعاء) 26 نوفمبر الجاري، 4:00 عصراً على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن التي ستلعب في اليوم نفسه، الساعة 7:00 مساء على استاد حمد الكبير.



ويطمح المدرب رينارد بقيادة المنتخب السعودي لتحقيق كأس العرب القادمة، من خلال المشاركة بالعناصر الأساسية التي نجح من خلالها بالوصول مع «الأخضر» لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا).



