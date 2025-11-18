تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ينطلق سباق وماراثون الشرقية الدولي (27) بمحافظة الخبر، يوم 13 ديسمبر القادم.



وسوف يشهد السباق هذا العام مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق من مختلف المستويات: الدولي، القاري، العربي، الخليجي، والمحلي، بالإضافة إلى نخبة من العدّائين والعدّاءات العالميين، وعدد من المحترفين والهواة، وطلاب مدارس المنطقة الشرقية، ومشاركة فاعلة من أصحاب الهمم.



ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الفنية للسباق خلال الأسبوع القادم أسماء النجوم العالميين المشاركين من مختلف دول العالم، إلى جانب تحديد مواعيد وصولهم إلى المنطقة الشرقية استعداداً لخوض المنافسات.



كما ستعقد اللجنة العليا المنظمة للسباق اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح للمصادقة على التجهيزات النهائية وخطة التنظيم والترتيب العام للحدث.



وتستعد اللجنة الإعلامية للسباق، برئاسة المتحدث الإعلامي حسين بن علي البلوشي، لإقامة مؤتمر صحفي موسّع يتم من خلاله الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق والعدّائين المشاركين، حيث سيتم توجيه الدعوات لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر وتغطية الحدث.