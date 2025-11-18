تأهل منتخب ألمانيا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزٍ ساحق على ضيفه السلوفاكي بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس (الإثنين) على ملعب «ريد بول أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

هيمنة ألمانية

افتتح نيك فولتماده التسجيل لصالح ألمانيا في الدقيقة 18، ثم أضاف سيرج غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وسجل ليروي ساني الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و41، ليختتم شوطاً أول مثالياً للمنتخب الألماني الذي كان بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل إلى المونديال.

«المانشافت» يواصل الضغط

واستمر تألق أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وسجل ريدل باكو الهدف الخامس، قبل أن يختتم حسن أودراوغو السداسية في الدقيقة 79.

ألمانيا تتصدر

وحصدت ألمانيا، الفائزة باللقب أربع مرات والتي خرجت من الدور الأول في آخر نسختين من كأس العالم، 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من خمسة انتصارات.

في المقابل، احتلت سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وستخوض الملحق الأوروبي المقرر في مارس القادم.