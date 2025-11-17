يواصل الملاكم السعودي محمد العقل تثبيت حضوره في المشهد الرياضي العالمي، مستنداً إلى موهبته الكبيرة، وحضوره داخل الحلبة، والدعم المستمر الذي يحظى به من رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الذي أسهم بشكل مباشر في إبراز المواهب السعودية في الرياضات القتالية على منصات دولية.



وكان العقل قد خطف الأضواء خلال مشاركته المميزة في نزال القرن في لاس فيغاس، إذ ظهر بروح عالية وحضور لافت أمام الجماهير، مستفيداً من الفرص العالمية التي باتت المملكة بوابتها خلال السنوات الأخيرة.



وفي محطة محلية بارزة، غرّد رئيس هيئة الترفيه معلناً فوز العقل على خيسوس غونزاليس في فئة وزن الويلتر، ضمن حدث IV Crown Showdown خلال موسم الرياض الماضي، في ليلة شهدت تفاعلاً واسعاً مع أداء الملاكم السعودي، الذي يمضي بخطوات واثقة نحو سجل احترافي أكبر.



ويتأهب محمد العقل الآن للعودة إلى الحلبة مرة أخرى، إذ يستعد للمشاركة في مواجهات ليلة الأبطال The Ring IV يوم السبت القادم في الرياض، في استمرار لمسيرته التصاعدية، وامتداد للدعم الذي يحظى به من القطاع الرياضي والترفيهي، الذي يفتح أمامه أبواب المنافسات العالمية والمحلية.



وبحسب متابعين للمشهد، يرجع كثيرون جزءاً مهماً من نجاحات العقل إلى الفرص التي وفّرها تركي آل الشيخ للمواهب السعودية، عبر إدماجهم في أحداث دولية كبرى، ومنحهم مساحة للاحتكاك بنجوم عالميين، وهو ما انعكس على مستوى العقل وتطوره داخل الحلبة.



اليوم، يمضي محمد العقل بثبات، بين مشاركات دولية وظهور محلي متواصل، ليكتب مسيرة تحمل توقيع موهبة سعودية صاعدة، وجمهور ينتظر منه المزيد.. وقبضتين لا تعرفان التراجع.



انفوجرافيك:



- شارك في نزال القرن في لاس فيغاس



- فاز في فئة وزن الويلتر بموسم الرياض



- سيشارك في مواجهات ليلة الأبطال