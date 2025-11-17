انطلق اليوم (الإثنين) في جدة معسكر المنتخب السعودي للسيدات الذي يستمر من 17 حتى 23 نوفمبر 2025، وذلك ضمن المرحلة الإعدادية قبل المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.



ويخوض المنتخب السعودي البطولة في ثاني ظهور له في تاريخه، بعد مشاركة أولى قدّم خلالها مستويات مميزة. وأعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب لويس كورتيس استدعاء 26 لاعبة للمعسكر، وهن:



سارة خالد، ليلى علي، منى عبدالرحمن، بيان صدقة، نوف سعود، سارة الحمد، هلا خاشقجي، فريدة أشرف، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، مجد العتيبي، موضي عبدالمحسن، لانا عبدالرزاق، بسمة نواف، عذى فهد، صبا توفيق، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، مرام اليحيا، أميرة أبو السمح، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، صفا قدور.



وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة منتخبات الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، ولبنان، حيث يستهل المنتخب الوطني للسيدات مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق، قبل أن يلتقي منتخب الإمارات في ثاني مبارياته يوم 28 نوفمبر ضمن منافسات البطولة.



وعبّر المدير الفني لويس كورتيس عن تفاؤله بمستوى الجاهزية، مؤكداً قوة الروح التنافسية لدى اللاعبات، وقال: «نعمل خلال هذا المعسكر على تعزيز الانسجام وتطوير الجانب التكتيكي للفريق. اللاعبات يظهرن التزاماً عالياً وطموحاً كبيراً، ونتطلع إلى تقديم أداء قوي يعكس تطور كرة القدم النسائية في المملكة».



من جانبها، أكدت مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد أهمية المشاركة، قائلة: «يمثل خوض بطولة غرب آسيا محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ونثق بقدرات اللاعبات على تحقيق حضور مميز».



ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم وتطوير المنتخبات النسائية وتعزيز جاهزيتها للمشاركات الإقليمية والدولية، بما يسهم في صناعة جيل قادر على المنافسة وتحقيق إنجازات مستقبلية.