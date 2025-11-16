يختتم مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد تحضيراته الفنية، غدا (الإثنين)، للمواجهة الودية (الثانية) أمام الجزائر بعد غد (الثلاثاء)، الساعة 7:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في ختام المعسكر الإعدادي، لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، إذ سيجري المدرب رينارد مناورة كروية ختامية سيعتمد من خلالها النهج الفني المناسب، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية ضد الجزائر.



وسيعقد المدرب هيرفي رينارد، غدا (الإثنين)، مؤتمراً صحفياً؛ للحديث حول اللقاء الودي الثاني ضد منتخب الجزائر.



يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال التي ستقام (الأربعاء) 26 نوفمبر الجاري، 4:00 عصراً على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن التي ستلعب في اليوم نفسه، الساعة 7:00 مساء على استاد حمد الكبير.