أفادت تقارير إنجليزية وفرنسية متقاطعة أن مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي مع ليفربول بات عند مفترق حاسم، مع دخول عقده عامه الأخير وتعثر مفاوضات التجديد منذ أشهر، الأمر الذي فتح الباب أمام مراقبة حثيثة من أندية الصف الأول في أوروبا، وعلى رأسها باريس سان جيرمان.



ووفقا لمعلومات «Foot Mercato»، فإن عدداً من الأندية الكبرى—بينها سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة—وضعت كوناتي ضمن خياراتها الدفاعية خلال الفترة الماضية، فيما فضّل ليفربول الحفاظ على اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة وعدم النظر في العروض التي وصلت آنذاك. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تغيّر في خريطة الاهتمامات، إذ يؤكد الصحفي سانتي أونا أن ريال مدريد لم يعد يعتبر كوناتي هدفاً أول، بعدما ركّز جهوده على حسم اتفاق شفهي لضم دايوت أوباميكانو. رغم ذلك، يبقى سان جيرمان أحد أبرز المتابعين لوضع اللاعب، فيما يظل خيار التجديد داخل آنفيلد مطروحاً من حيث المبدأ.



في السياق ذاته، كشف موقع «CaughtOffside» أن ليفربول وجّه إنذاراً أخيراً للمدافع الفرنسي: إما قبول العرض الجديد الذي قدّمه النادي أو البحث عن وجهة بديلة خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأوضحت المصادر أن إدارة النادي لا ترغب في إطالة أمد المفاوضات، وأنها مستعدة لاتخاذ قرار البيع في يناير لتجنّب رحيل اللاعب مجاناً في الصيف. كما حدّد ليفربول، وفق التقرير نفسه، مارك غيهي مدافع كريستال بالاس كخيار أول لتعويض أي رحيل محتمل.



وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه صحيفة «ليكيب» أن ليفربول تقدّم بعرض ثالث للتجديد، يُعتقد أنه من شأنه وضع كوناتي بين أعلى اللاعبين أجراً في الفريق. ورغم التذبذب الذي رافق أداء المدافع الدولي الفرنسي مطلع الموسم، فإن الإدارة ما تزال مقتنعة بقدرته على قيادة الخط الخلفي في المرحلة القادمة، وتراهن على حسم المفاوضات في الأسابيع القادمة.



أما في حال بقيت الفجوة التعاقدية قائمة، فمن المتوقع أن يواجه ليفربول ضغوطاً لاتخاذ قرار البيع في يناير، لتفادي خسارة أحد أعمدته الدفاعية مجاناً. وفي المقابل، تبدو خيارات كوناتي متاحة، إذ تحيط به متابعة من أندية قادرة على المنافسة على الألقاب، فيما يرى متابعون أن انتقاله مجاناً—في حال لم يجدد—سيُعد مكسباً استثنائياً لأي نادٍ يتمكن من التوقيع معه.



وبين إصرار ليفربول على الحسم، واهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، ورغبة اللاعب في تقييم خطوته وقراره المصيري بعناية، يبدو أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل أحد أبرز المدافعين في الكرة الأوروبية خلال المواسم الأخيرة.